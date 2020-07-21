Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП: сообщают о пострадавших

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП. Киев оперативный

Под Киевом во вторник, 21 июля, произошло ДТП, в результате которого одно авто перевернулось на крышу. Предварительно, есть пострадавшие.

Авария случилась на Новообуховской трассе. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"ДТП с опрокидыванием на крышу автомобиля Volkswagen случилось в результате столкновения с автомобилем "Toyota" на Новообуховской трассе. Говорят, что есть пострадавшие", – говорится в посте.

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП Киев оперативный

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП Киев оперативный

Также в сети отметили, что информация уточняется. А на странице Dtp.kiev.ua в Facebook написали, что погибших нет, и добавили, что ДТП произошло рядом с селом Подгорцы.

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП Киев оперативный

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП Dtp.kiev.ua

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Старообуховской трассе 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, а мальчик – позже. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи. Подозреваемому в совершении ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе в Киеве, который был в состоянии алкогольного опьянения, Антону Желепе 14 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.