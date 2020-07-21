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Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП: сообщают о пострадавших

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Криминал
2,1 т.
Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП. Киев оперативный

Под Киевом во вторник, 21 июля, произошло ДТП, в результате которого одно авто перевернулось на крышу. Предварительно, есть пострадавшие.

Авария случилась на Новообуховской трассе. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"ДТП с опрокидыванием на крышу автомобиля Volkswagen случилось в результате столкновения с автомобилем "Toyota" на Новообуховской трассе. Говорят, что есть пострадавшие", – говорится в посте.

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП Киев оперативный

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП Киев оперативный

Также в сети отметили, что информация уточняется. А на странице Dtp.kiev.ua в Facebook написали, что погибших нет, и добавили, что ДТП произошло рядом с селом Подгорцы.

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП Киев оперативный

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП

Под Киевом машина перевернулась на крышу после ДТП Dtp.kiev.ua

Пост в сети

Пост в сети Скриншот

Пост в сети

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Старообуховской трассе 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, а мальчик – позже. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи. Подозреваемому в совершении ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе в Киеве, который был в состоянии алкогольного опьянения, Антону Желепе 14 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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