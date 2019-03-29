Под Киевом маршрутка врезалась в авто и вылетела в кювет: есть потерпевшие

Под Киевом в селе Гнидын пассажирский автобус №753 протаранил легковое авто. В аварии пострадали два человека.

По предварительным данным, легковая Skoda вылетела на встречную полосу, где и произошло столкновение. На момент ДТП в маршрутке находились семь пассажиров, пишет "Информатор".

"Перед въездом в село Гнидын на встречную полосу вылетела Skoda. После чего произошло столкновение. Автобус пытался уйти от удара, но к сожалению, избежать этого не удалось. После этого он выехал в кювет", ‒ уточнили в СМИ.

Под Киевом маршрутка врезалась в авто "Информатор" скриншот

Травмы получили две женщины из Skoda. Их госпитализировали прямо с места происшествия.

Под Киевом маршрутка врезалась в авто "Информатор"

Под Киевом маршрутка врезалась в авто "Информатор"

Правоохранители работают над установлением причины аварии. Информации о пострадавших пассажирах маршрутки №753, следующей от м. "Харьковская" до с. Вишенки, нет.

Как писал OBOZREVATEL, в январе под Киевом, в городе Обухов, произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом и легковым авто. Погибли трое людей.

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