Под Киевом маршрутка врезалась в авто и вылетела в кювет: есть потерпевшие

Под Киевом в селе Гнидын пассажирский автобус №753 протаранил легковое авто. В аварии пострадали два человека.
По предварительным данным, легковая Skoda вылетела на встречную полосу, где и произошло столкновение. На момент ДТП в маршрутке находились семь пассажиров, пишет "Информатор".
"Перед въездом в село Гнидын на встречную полосу вылетела Skoda. После чего произошло столкновение. Автобус пытался уйти от удара, но к сожалению, избежать этого не удалось. После этого он выехал в кювет", ‒ уточнили в СМИ.
Под Киевом маршрутка врезалась в авто
"Информатор" скриншот
Травмы получили две женщины из Skoda. Их госпитализировали прямо с места происшествия.
Под Киевом маршрутка врезалась в авто
"Информатор"
Под Киевом маршрутка врезалась в авто
"Информатор"
Правоохранители работают над установлением причины аварии. Информации о пострадавших пассажирах маршрутки №753, следующей от м. "Харьковская" до с. Вишенки, нет.
Как писал OBOZREVATEL, в январе под Киевом, в городе Обухов, произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом и легковым авто. Погибли трое людей.
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