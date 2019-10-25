Под Киевом "маньяк" напал на ребенка: приметы и фоторобот

Правоохранители объявили в розыск мужчину в возрасте 30-35 лет, который напал на 7-летнюю девочку в одном из подъездов жилого дома в Обухове Киевской области.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, он пытался развратить несовершеннолетнего ребенка. Однако, свое намерение не довел до конца по независящим от него причинам.

Приметы злоумышленника: рост 170-173 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы темные, короткие "ежиком", имеет залысины на затылке, лоб высокий, глаза темные, нос курносый, губы пухлые, подбородок заостренные, был в очках для зрения в черной оправе.

Фоторобот преступника

Преступник был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, свитер тонкий светлого цвета, светло-синие джинсы, при себе имел мужскую кожаную сумочку черного цвета, был обут в спортивную обувь с белыми вставками.

Всем, кто владеет информацией о разыскиваемом злоумышленника, или знает о месте его нахождения, полиция просит звонить по телефонам 098-922-71-52, 098-537-55-12, 096-800-90-66 или 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали подозреваемого в серии нападений на мужчин, которые происходили на Троещине. Ему инкриминируют убийство и несколько нападений с ножом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram