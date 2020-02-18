Под Киевом лоб в лоб столкнулись два авто: есть пострадавшие. Видео

На Киевщине, на Гостомельской трассе, во вторник, 18 февраля, произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали люди.

Лоб в лоб столкнулись два авто. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Очень жесткое, лобовое ДТП произошло только на Гостомельской трассе (в сторону города Гостомель). Есть пострадавшие. Информация о пострадавших и причины аварии устанавливаются", – говорится в посте.

Под Киевом лоб в лоб столкнулись два авто

На видео видно, что одно авто слетело с дороги – возле него собрались люди, а у другого был полностью изувечен перед. На место приехала скорая.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев – Одесса 13 февраля произошло жуткое ДТП с участием двух авто. В результате аварии водитель одной из машин погиб.

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