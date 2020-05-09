Под Киевом коронавирус вспыхнул в доме для престарелых: есть жертвы и десятки зараженных
В доме престарелых в селе Зазимье Броварского района Киевской области от коронавируса скончались три пенсионера, еще более десяти человек заражены.
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Источником инфицирования COVID-19 стали родственники, которые беспрепятственно приезжали навещать жителей пансионата во время карантина. Директору заведения грозит тюрьма, сообщили на сайте Национальной полиции Киевской области.
Правоохранители установили, что дом для престарелых работал нелегально, с нарушением санитарно-эпидемических норм. Его директор, физическое лицо-предприниматель, с начала карантина не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер изоляции больных. Жители пансионата свободно перемещались по территории села без средств индивидуальной защиты.
Директору заведения сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.325 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Женщине грозит наказание до восьми лет ограничения свободы.
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