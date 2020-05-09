Главная Новости
9 мая • обновлено в 12:37
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Под Киевом коронавирус вспыхнул в доме для престарелых: есть жертвы и десятки зараженных

1.9т
Читать материал на украинском

В доме престарелых в селе Зазимье Броварского района Киевской области от коронавируса скончались три пенсионера, еще более десяти человек заражены.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Источником инфицирования COVID-19 стали родственники, которые беспрепятственно приезжали навещать жителей пансионата во время карантина. Директору заведения грозит тюрьма, сообщили на сайте Национальной полиции Киевской области.

Директору грозит тюрьма

Директору грозит тюрьма

kv.npu.gov.ua

Правоохранители установили, что дом для престарелых работал нелегально, с нарушением санитарно-эпидемических норм. Его директор, физическое лицо-предприниматель, с начала карантина не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер изоляции больных. Жители пансионата свободно перемещались по территории села без средств индивидуальной защиты.

Директору заведения сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.325 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Женщине грозит наказание до восьми лет ограничения свободы.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Криминал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 14 710.

    Вылечились: 2909. Умерли: 375.

  • В мире заболели уже 4 миллиона человек, погибли – более 276 тысяч.

  • Эпицентр пандемии в Украине сместился – на Львовщине срочно собрали штаб.

  • Медики уточнили ранний симптом коронавируса: появляется на третий день.

  • Умирают от COVID-19 в два раза чаще: исследования указали на основную группу риска.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги