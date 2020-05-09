Под Киевом коронавирус вспыхнул в доме для престарелых: есть жертвы и десятки зараженных

В доме престарелых в селе Зазимье Броварского района Киевской области от коронавируса скончались три пенсионера, еще более десяти человек заражены.

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Источником инфицирования COVID-19 стали родственники, которые беспрепятственно приезжали навещать жителей пансионата во время карантина. Директору заведения грозит тюрьма, сообщили на сайте Национальной полиции Киевской области.

Директору грозит тюрьма kv.npu.gov.ua

Правоохранители установили, что дом для престарелых работал нелегально, с нарушением санитарно-эпидемических норм. Его директор, физическое лицо-предприниматель, с начала карантина не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер изоляции больных. Жители пансионата свободно перемещались по территории села без средств индивидуальной защиты.

Директору заведения сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.325 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Женщине грозит наказание до восьми лет ограничения свободы.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

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