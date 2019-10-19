Под Киевом копы четыре часа пытали мужчину: появились скандальные детали

На Киевщине двух работников Васильковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области подозревают в пытках человека.

В декабре 2018 года мужчина начал словесную перепалку с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить человека прикладом автомата. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба на своей странице в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Полицейских не остановило даже то, что вокруг было большое количество прохожих и автомобилей.

Под Киевом копы четыре часа пытали мужчину Скриншот

"Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его на безлюдную местность Васильковского района Киевской области, где продолжили жестоко бить. Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом упомянутого автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около четырех часов", – объяснил Труба.

Родственники мужчины разыскивали его и даже обращались к тому же Васильковскому отделу полиции. А правоохранители вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушении.

Преступление хотели скрыть и уйти от ответственности. Однако в пьяницу, 18 октября, следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении полицейским.

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