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20 января • обновлено в 11:32
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/ Криминал

Под Киевом из ружья застрелили ветерана АТО

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На Киевщине в поселке городского типа Иванков мужчина застрелил из ружья своего товарища, ветерана АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киевской области. Как стало известно, полиция остановила автомобиль "УАЗ" за нарушение правил дорожного движения.

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На заднем сидении машины оказался труп мужчины со следами огнестрельного ранения. Водитель "УАЗа" признался в убийстве. По его словам, мужчины вместе распивали алкоголь, после в салоне автомобиля между ними возникла ссора. Один из них достал ружье и выстрелил в товарища, который сидел сзади.

В полиции добавили, что и подозреваемый, и жертва воевали на Донбассе.

Под Киевом из ружья застрелили ветерана АТО

Под Киевом из ружья застрелили ветерана АТО

Нацполиция в Киевской области

Под Киевом из ружья застрелили ветерана АТО

Под Киевом из ружья застрелили ветерана АТО

Нацполиция в Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на воскресенье, 19 января, около одного из кафе умер 32-летний мужчина с колотой раной шеи. Он оказался участником боевых действий.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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