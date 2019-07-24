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Под Киевом из лаборатории изъяли наркотики на $5 млн

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В Киевской области действовала масштабная нарколаборатория транснациональной преступной группировки "Химпром".

Ежемесячно в ней изготавливали более 200 кг наркотиков, которые потом продавали за криптовалюту в интернете. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Участников группировки задержали еще весной 2019-го, но организаторы, которые находятся вне пределов Украины, продолжили налаживание своей сети.

"Была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны, более 180 кг готового наркотика "соль", стоимость которого на черном рынке составляет почти $5 миллионов. Также изъяты две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22", – уточнили в СБУ.

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Нарколаборатория

Нарколаборатория

СБУ

Нарколаборатория

Нарколаборатория

СБУ

Правоохранители задержали еще шесть лиц, в том числе и работников сферы IT, которые обеспечивали функционирование лаборатории и продажу запрещенных веществ.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киевской области полиция за сутки изъяла 600 килограмм героина. Общая стоимость наркотиков составила $50 миллионов.

Наркосбыватели из разных стран использовали Киев как "склад" для запрещенных веществ, а дальше переправляли их в другие государства.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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