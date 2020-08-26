Под Киевом иностранца задержали за убийство женщины. Фото и видео 18+

Под Киевом иностранца задержали за убийство женщины. Иллюстрация. lviv.travel

В аэропорту "Борисполь" задержали иностранца по подозрению в убийстве женщины в Печерском районе Киева.

Как написала пресс-служба полиции Киева на своем сайте, тело погибшей обнаружили владельцы квартиры дома на улице Академика Филатова. Они пришли туда убирать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Правоохранители пообщались с хозяином квартиры, который пояснил, что несколько месяцев сдавал в аренду квартиру иностранцу.

В Печерском районе Киева убили женщину

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, когда владелец приехал на место, арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, покинул помещение. Во время уборки владельцы и обнаружили за диваном мертвую женщину.

"Предварительно мы установили, что между 34-летней уроженкой Одесской области и иностранцем возник конфликт, в ходе которого мужчина руками задушил потерпевшую. Для установления причины смерти тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – пояснил правоохранитель.

Тело убитой женщины обнаружили хозяева квартиры

В результате подозреваемого поймали в аэропорту "Борисполь". 61-летнего гражданина другого государства задержали в терминале перед отлетом в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полиция задержала подозреваемого

Следственным отделом Печерского управления полиции было начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному готовят сообщение о подозрении, досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 25 августа в арендованной квартире на ул. Филатова, 1/22 убили женщину, тело которой обнаружили за диваном. Она якобы была проституткой.

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