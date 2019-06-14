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/Криминал

Под Киевом произошло смертельное ДТП: что известно

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В Василькове Киевской области в ДТП попал грузовик, перевозивший коров. В результате аварии погибли два человека и животные.

ЧП произошло около 7 утра 14 июня на повороте на ул. Донбасская, сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киевской области.

"Во время движения водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с линией электросети", – уточнили спасатели.

Погибли не все животные

Погибли не все животные

ГосЧС в Киевской области

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Авто въехало в столб

Авто въехало в столб

ГосЧС в Киевской области

Водитель и пассажир машины погибли на месте. Их тела пришлось деблокировать из смятого грузовика.

Спасатели достали тела

Спасатели достали тела

ГосЧС в Киевской области

Место ЧП

Место ЧП

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, на печально известном светофоре Чабаны – Гатное на Одесской трассе под Киевом 14 мая произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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