Под Киевом произошло смертельное ДТП: что известно

В Василькове Киевской области в ДТП попал грузовик, перевозивший коров. В результате аварии погибли два человека и животные.

ЧП произошло около 7 утра 14 июня на повороте на ул. Донбасская, сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киевской области.

"Во время движения водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с линией электросети", – уточнили спасатели.

Погибли не все животные ГосЧС в Киевской области

Авто въехало в столб ГосЧС в Киевской области

Водитель и пассажир машины погибли на месте. Их тела пришлось деблокировать из смятого грузовика.

Спасатели достали тела ГосЧС в Киевской области

Место ЧП Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, на печально известном светофоре Чабаны – Гатное на Одесской трассе под Киевом 14 мая произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей.

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