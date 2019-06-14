Под Киевом произошло смертельное ДТП: что известно

В Василькове Киевской области в ДТП попал грузовик, перевозивший коров. В результате аварии погибли два человека и животные.
ЧП произошло около 7 утра 14 июня на повороте на ул. Донбасская, сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киевской области.
"Во время движения водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с линией электросети", – уточнили спасатели.
Погибли не все животные
ГосЧС в Киевской области
Авто въехало в столб
ГосЧС в Киевской области
Водитель и пассажир машины погибли на месте. Их тела пришлось деблокировать из смятого грузовика.
Спасатели достали тела
ГосЧС в Киевской области
Место ЧП
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Как писал OBOZREVATEL, на печально известном светофоре Чабаны – Гатное на Одесской трассе под Киевом 14 мая произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей.
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