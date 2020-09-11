Под Киевом грузовик влетел в маршрутку: появились детали и фото с места трагедии

Причиной масштабного ДТП в Бориспольском районе под Киевом, в результате которого погибли пять человек и еще 20 пострадали, вероятно стало то, что водитель грузовика Mercedes заснул за рулем.

Как стало известно OBOZREVATEL, доказательством этого служит отсутствие тормозного пути фуры. Среди погибших четверо человек умерли на месте, а водителя маршрутки не стало уже в больнице. Еще 20 пострадавших были госпитализированы.

Как сообщает ТСН, грузовик выскочил на встречную полосу, пробив отбойник, и столкнулся с автомобилем и маршруткой междугородного сообщения "Киев – Кременчуг". Больше всего пострадавших – это люди, которые были ее пассажирами.

"Вдоль дороги складывают вещи людей, которые ехали в маршрутке. На многих из них есть метки "аэропорт", люди возвращались с отдыха. Среди вещей есть детские", – сообщила корреспондент Наталья Нагорная.

Пострадавших госпитализировали в Бориспольскую больницу скорой помощи. На трассе перекрыли две полосы движения. Авто едут в объезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла примерно в 03:00 11 сентября на 47 километре автодороги Киев – Харьков (село Иванков Бориспольского района). На дороге столкнулись четыре транспортных средства: два грузовика, микроавтобус и легковушка.

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