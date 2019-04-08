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/Криминал

Под Киевом двух пешеходов сбили насмерть: новые подробности

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Под Киевом полиция разыскала и задержала водителя, который 6 апреля насмерть сбил двух девушек в селе Песчаная Белоцерковского района.

Им оказался 19-летний парень, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Задержанный признал свою вину.

Решается вопрос об аресте изъятого автомобиля Mazda и объявлении подозрения водителю.

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"Ему грозит до десяти лет лишения свободы", – уточнили правоохранители.

Под Киевом насмерть сбили двух пешеходов

Под Киевом насмерть сбили двух пешеходов

Полиция Киевской области

Машина принадлежит родителям задержанного парня. После наезда на двух девушек он бросил авто и скрылся с места преступления.

Как писал OBOZREVATEL, обе девушки погибли на месте аварии. Им было 17 и 18 лет.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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