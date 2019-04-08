Под Киевом двух пешеходов сбили насмерть: новые подробности

Под Киевом полиция разыскала и задержала водителя, который 6 апреля насмерть сбил двух девушек в селе Песчаная Белоцерковского района.
Им оказался 19-летний парень, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Задержанный признал свою вину.
Решается вопрос об аресте изъятого автомобиля Mazda и объявлении подозрения водителю.
"Ему грозит до десяти лет лишения свободы", – уточнили правоохранители.
Под Киевом насмерть сбили двух пешеходов
Полиция Киевской области
Машина принадлежит родителям задержанного парня. После наезда на двух девушек он бросил авто и скрылся с места преступления.
Как писал OBOZREVATEL, обе девушки погибли на месте аварии. Им было 17 и 18 лет.
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