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/Криминал

Под Киевом директор агрофирмы расстрелял охранника

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В Киевской области директор агрофирмы застрелил своего охранника, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.

Трагедия произошла 20 октября в с. Олизаровка Иванковского района, сообщает "Страна.ua".

Между руководителем агрофирмы "Корона Сервис" и его сотрудником произошел конфликт на почве личной неприязни на территории предприятия. В результате руководитель агрофирмы 45-летний Вадим К., проживающий в Софиевской Борщаговке, из ружья застрелил своего охранника 33-летнего Евгения С.

С места преступления мужчина скрылся на автомобиле Renault Kangoo оранжевого цвета с цифрами в госномере "3495".

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Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
криминалНациональная полиция Украины
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