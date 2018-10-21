Под Киевом директор агрофирмы расстрелял охранника

В Киевской области директор агрофирмы застрелил своего охранника, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.

Трагедия произошла 20 октября в с. Олизаровка Иванковского района, сообщает "Страна.ua".

Между руководителем агрофирмы "Корона Сервис" и его сотрудником произошел конфликт на почве личной неприязни на территории предприятия. В результате руководитель агрофирмы 45-летний Вадим К., проживающий в Софиевской Борщаговке, из ружья застрелил своего охранника 33-летнего Евгения С.

С места преступления мужчина скрылся на автомобиле Renault Kangoo оранжевого цвета с цифрами в госномере "3495".

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Полиция Киевщины открыла уголовное производство по ст. 115 ч.1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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