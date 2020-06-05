Под Киевом девочка упала и застряла под качелями: дети повыскакивали. Видео

В Броварах Киевской области 8-летней девочке, которая упала с металлических качелей и застряла под ними, пытались помочь еще до приезда спасателей и медиков. Однако поднять качели самостоятельно очевидцам долго не удавалось.

Дело в том, что конструкция прочная и предназначена для детей на инвалидных колясках. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Компания детей розкаталась на качелях так сильно, что не заметила, как девочка упала под них. До приезда спасателей очевидцы пытались достать ее сами. Мужчины, которые были рядом, начали срывать покрытие из-под конструкции, пытались открутить ее.

"Картина была страшной. Дети повыскакивали. Был один папа. Они приехали на машине сюда. Он говорит: "У меня есть в багажнике домкрат". Он быстро через забор шмыгнул и принес этот домкрат", – рассказал один из очевидцев.

Конструкцию удалось сдвинуть, но к приеду медиков девочка еще несколько минут лежала под качелями. Ребенка боялись трогать.

Под Киевом девочка упала и застряла под качелями. Иллюстрация

"Она поступила в шоковом состоянии, посттравматическом. Подняли ее в реанимационное отделение, проводили обследования. Обнаружили перелом плечевой кости, закрытую травму головы – сотрясение головного мозга", – отметил директор Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк.

Отмечается, что вечером 5 июня девочка находилась в стабильном состоянии, утром ее доставили в областную больницу в Киеве. Уже 9 июня ребенка должны прооперировать.

По словам жителей Броваров, люди травмируются на этих качелях не впервые. В то же время експертка по безопасности детей Елена Лизвинская пояснила, что указанная площадка – инклюзивная и некоторое оборудование для детей без инвалидности может быть опасным. Хотя законодательно играть там не запрещено.

"На эти качели должен заезжать ребенок в кресле специальном. Они не приспособлены для такого количества здоровых детей, когда их там наваливается 5-10 человек", – отметила Лизвинская.

Отмечается, что правоохранители начали расследование и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований "за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

"В рамках этого уголовного производства полиция также выяснит, должна ли была эта конструкция быть ограждена, поскольку она предусмотрена для качания определенной категории детей", – сказала пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня на детской площадке в Парке Победы в Броварах (под Киевом) 8-летняя девочка упала под качели и получила серьезные травмы.