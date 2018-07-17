Под Киевом чуть не убили скандального экс-чиновника

Под Киевом 16 июля неизвестные совершили покушение на экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского. В него выстрелили из огнестрельного оружия.

В ходе нападения Бочковский не пострадал. Он считает, что это может быть связано с заседанием апелляционного суда, на котором должны были рассматривать его возобновления на посту главы ГосЧС, пишет УНН.

Сергей Бочковский facebook.com/SergeBoczkowski

"Вчера (16 июля. ― Ред.) около 20:00 на меня совершили покушение. В Броварском районном управлении полиции зарегистрировано заявление, следственно-оперативная группа выезжала на место событий. В меня стреляли в с. Рожны около моего дома. есть свидетели произошедшего. Я вполне связываю это с сегодняшним апелляционным судом, как предупреждение или запугивание", ― рассказал Бочковский после заседания суда.

Напомним, что он возглавлял ГосЧС Украины с апреля 2014 по март 2015. Его уволили в связи с подозрениями в коррупционных преступлениях. Как писал OBOZREVATEL, окружной административный суд принял решение восстановить его на должности главы ГосЧС в апреле 2018 года, однако для фактического возобновления требуется решение апелляционного суда.