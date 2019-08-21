Под Киевом бизнесмен "заказал" бывшую жену и ее дочь: все подробности спецоперации

Спецоперацией по инсценированию убийства Надежды Головач и Юлии Зайковой под Киевом совместно занимались СБУ, полиция и прокуратура области.

Они вышли на след группы заказчиков, после чего задержали четырех подозреваемых, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"Заказчиком оказался бывший муж пострадавшей, с которой у него продолжаются судебные споры относительно раздела имущества после развода. Преследуя корыстную цель и осознавая неминуемость судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре с уже своей третье женой, заказал и проплатил убийство ($50 000)", – сообщил глава полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Спецоперация по задержанию

В Службе безопасности Украины сообщили, что информация о подготовке убийства поступила именно к ним. По их данным, житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника искал исполнителя убийства.

Он "заказал" свою бывшую жену, с которой судился за доли в бизнесе и имущество, в том числе и частный самолет.

Для предотвращения преступления, оперативники СБУ вывели посредника на якобы киллера. Для предоставления доказательств заказного убийства они сымитировали их смерти, а для подтверждения "ликвидации жертв" прислали заказчику постановочные фото и опубликовали информацию об их пропаже.

К делу причастны четыре человека

Во время обысков домов задержанных нашли часть денег, которыми расплачивались за запланированное совершение убийства.

Задержание бывшего мужа Надежды Головач

Надежда Головач ОК Головач

Юлия Зайкова Facebook Зайковой

Как писал OBOZREVATEL:

18 августа в полицию обратился гражданский муж Юлии Зайковой, который сообщил, что накануне вечером Юлия с матерью поехали в Киев на джипе Тойота, и через полчаса связь с ними была потеряна.

19 августа полицейские нашли автомобиль женщин, там обнаружили их личные вещи.

20 августа вечером спикер Генпрокуратуры Лариса Сарган сообщила, что раскрыто заказное убийство. Организатором оказался бывший супруг Надежды Головач. Жизнь женщин он оценил в 50 тысяч долларов.

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