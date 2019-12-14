Открыли огонь по копам: под Киевом поймали банду опасных преступников. Фото

В Киевской области в пятницу, 13 декабря, полиция совместно с бойцами КОРДа задержала четырех человек, которые совершали ограбление дома предпринимателя.

В ходе операции злоумышленники открыли стрельбу по силовикам, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел около 19:00 в селе Киево-Святошинского района. Подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, которое впоследствии применили, лицо скрывали под балаклавами и были одеты в специальные тактические костюмы.

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Иллюстрация. КОРД Depo.ua

Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление, открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты.

Все задержанные преступники не работают, они – ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему – 43 года, а самым молодым – по 31.

У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности.

Изъятые у подозреваемых доказательства преступления npu.gov.ua

Изъятые у подозреваемых доказательства преступления npu.gov.ua

"Полицейские ГУНП Житомирщины в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанной группировки в течение определенного периода, поскольку у нас есть основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений.

Совершения ими еще одного разбоя было фактически прекращено нашими работниками. Над разоблачением данной группы работали практически все наши подразделения: криминальная полиция, следователи, эксперты, кинологи, спецподразделение", – сообщил начальник полиции области Сергей Крупей.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанные находятся под стражей, продолжаются дальнейшие следственно-розыскные мероприятия. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Изъятые у подозреваемых доказательства преступления npu.gov.ua

Изъятые у подозреваемых доказательства преступления npu.gov.ua

Изъятые у подозреваемых доказательства преступления npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Голосеевском районе Киева группа неизвестных в масках ограбила мужчину возле одного из отделений ПриватБанка. Преступники скрылись на BMW-X5.

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