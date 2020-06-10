На трассе М-03, под Борисполем (в направлении Киева), произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Авария случилась 10 июня. Информация о ней появилась на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сразу два человека погибло в дорожной аварии, которая произошла на трассе М-03, под Борисполем, в направлении Киева. Водитель машины Amulet на полном ходу въехал в заднюю часть грузовика", – говорится в посте.

Под Киевом авто снесло крышу грузовиком

По словам водителя фуры, он припарковал транспортное средство на несколько минут, чтобы сходить в магазин, а когда вернулся – увидел последствия аварии. На место прибыли спасатели и правоохранители. Легковушку доставали из-под грузовика.

"Людям уже помочь не удастся, а вот собака, которая находится на заднем сиденье, – живая", – написали в сети.

Причины ДТП пока неизвестны.

Под Киевом авто снесло крышу грузовиком

Под Киевом авто снесло крышу грузовиком

Под Киевом авто снесло крышу грузовиком

Под Киевом авто снесло крышу грузовиком

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киев 10 июня автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места аварии. Потерпевшей оказалась работница Оболонского управления полиции.

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