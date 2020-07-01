Под Киевом авто сбило мать с ребенком прямо на "зебре". Видео 18+

В Вишневом Киевской области водитель автомобиля Ford сбил молодую женщину с малолетним ребенком на руках и коляской, которых не заметил на пешеходном переходе.

Несчастный случай произошел 1 июля по улице Европейской в городе. Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что к потерпевшим сразу подбежали неравнодушные люди, при этом водитель тоже вышел из авто.

Момент ДТП (Facebook "Киев оперативный")

Вскоре на место происшествия прибыли местная патрульная полиция и скорая медицинская помощь.

Предварительно отмечается, что двухлетний ребенок и молодая женщина находились в шоковом состоянии. В них зафиксировали ушибы, однако медики говорят, что жизни обоих пострадавших ничего не угрожает.

Очевидцы помогли пострадавшим (Facebook "Киев оперативный")

На место аварии прибыли правоохранители и медики (Facebook "Киев оперативный")

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня в Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком, который, к счастью, не пострадал.