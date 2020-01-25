Под Киевом авто с ребенком рухнуло в реку. Фото и видео

В ночь на субботу, 25 января, в Ирпене (Киевская область) автомобиль с 9-летним ребенком внутри рухнул в реку.

Как сообщает "Информатор", водитель авто ехал вдоль реки Буча, в сторону трассы для мотокросса. По его словам, на дорогу выскочила собака и он резко дернул авто и машина слетела в воду.

В результате автомобиль Hyundai Elantra оказался в реке. Но мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег ребенка. В результате ЧП ребенка доставили в реанимацию. Характер его травм неизвестен.

В результате аварии автомобиль полностью ушел под воду, его будут доставать спасатели.

Авто рухнуло в реку Информатор

Авто рухнуло в реку Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на жилом массиве Победа-6 легковой автомобиль на полной скорости сбил ребенка.

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