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25 января • обновлено в 14:29
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Под Киевом авто с ребенком рухнуло в реку. Фото и видео

2.2т
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В ночь на субботу, 25 января, в Ирпене (Киевская область) автомобиль с 9-летним ребенком внутри рухнул в реку.

Как сообщает "Информатор", водитель авто ехал вдоль реки Буча, в сторону трассы для мотокросса. По его словам, на дорогу выскочила собака и он резко дернул авто и машина слетела в воду.

В результате автомобиль Hyundai Elantra оказался в реке. Но мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег ребенка. В результате ЧП ребенка доставили в реанимацию. Характер его травм неизвестен.

В результате аварии автомобиль полностью ушел под воду, его будут доставать спасатели.

Авто рухнуло в реку

Авто рухнуло в реку

Информатор

Авто рухнуло в реку

Авто рухнуло в реку

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на жилом массиве Победа-6 легковой автомобиль на полной скорости сбил ребенка.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
пострадал ребенок ДТП авто
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