Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек. Фото и видео 18+

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек.

Под Киевом в четверг утром, 6 августа, произошло масштабное ДТП, в результате которого автомобиль "Таврия" разорвало на куски, погиб как минимум один человек.

Авария случилась в городе Обухов. Об этом сообщили на страницах dtp.kiev.ua в Telegram и Facebook (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек

"Таврия" остановилась в левом ряду для разрешенного поворота налево. Сзади, не тормозя, врезалась Skoda. "Таврия" вылетает на встречку под удар Toyota Camry", – говорится в посте.

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек

По словам очевидцев, пассажир, на сторону которого пришелся удар, умер в течении 10 минут после ДТП, сначала он был в сознании и очень кричал. Водитель, родной брат погибшего, в критическом состоянии был госпитализирован.

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек

Отмечается также, что все участники аварии были трезвы. На место прибыли спасатели, правоохранители и медики.

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, погиб человек

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева 5 августа произошло масштабное ДТП с участием двух авто и скутера пиццерии Domino's Pizza. В результате по меньшей мере один человек пострадал.