Под Киевом авто на "зебре" сбило мужчину: момент попал на видео. 18+

В городе Борисполь Киевской области в пятницу, 6 сентября, на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину, который пересекал дорогу.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появился ролик (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео видно, как человек переходит дорогу, а в этот момент его сбивает автомобиль. Правда, мужчине удалось подняться, к нему подошел водитель.

Под Киевом авто на "зебре" сбило мужчину Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в четверг, 5 сентября, авто на пешеходном переходе сбило двух детей.

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