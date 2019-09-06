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8 сентября • обновлено в 11:57
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Под Киевом авто на "зебре" сбило мужчину: момент попал на видео. 18+

16.4т Читать материал на украинском

В городе Борисполь Киевской области в пятницу, 6 сентября, на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину, который пересекал дорогу.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появился ролик (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео видно, как человек переходит дорогу, а в этот момент его сбивает автомобиль. Правда, мужчине удалось подняться, к нему подошел водитель.

Под Киевом авто на "зебре" сбило мужчину

Под Киевом авто на "зебре" сбило мужчину

Скриншот

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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Кентович Кент
Кентович Кент
Идёт мудак,ебальник открыл,по сторонам не смотрит..
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Ткачик Дмитрий
Ткачик Дмитрий
Кентович Кент, мудак это ты, раз такой комент оставил. Сажать таких водил корыт нужно. Корыто его продать, а деньги пострадавшему отдать. П.. Арасы больше всего как раз на пешеходных переходах людей и калечат.
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Малько Олександр
Малько Олександр
Уявляю собі як "АВТО НА ЗЕБРІ" збиває людину
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