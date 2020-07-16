Под Киевом Audi Q7 въехал в велосипедистов. Фото с места ДТП

На Обуховском шоссе возле торгового центра Мануфактура произошло ДТП с участием автомобиля Audi Q7 и спортсменов-велосипедистов.

Как выяснилось, за рулем автомобиля был глава корпорации Roshen Вячеслав Москалевский. Велосипедисты обвинили его в том, что он якобы сбил двух людей. Глава компании заявил, что переехал только велосипеды и готов заплатить компенсацию (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

Поврежденные велосипеды Facebook Еchelon

Как сообщается на странице компании Echelon, которая занимается организацией велотренировок, водитель якобы подрезал колонну велосипедистов и задел инструктора зеркалом автомобиля.

Поврежденные велосипеды Facebook Еchelon

Поврежденные велосипеды Facebook Еchelon

По версии велосипедистов, двое из них встали перед капотом автомобиля и пытались заблокировать движение, однако водитель якобы все равно скрылся с места. Они вызвали полицию и скорую. Инструктора госпитализировали с ушибами, а правоохранители оформили ДТП.

Пострадавший инструктор Facebook Еchelon

В свою очередь Москалевский в комментариях к публикации признал, что был не прав. При этом он опроверг информацию, что сбил людей, а только переехал велосипеды. По его словам, велосипедисты вели себя агрессивно и били по автомобилю.

Реакция Москалевского Facebook Еchelon

"Я не стал ждать, пока авто разнесут вдребезги, а проехал через них", – сказал он в комментарии LIGA.net.

Реакция Москалевского Facebook Еchelon

Также глава Roshen заявил о готовности возместить нанесенный ущерб.

Кроме того, водитель пожаловался, что велосипедисты на трассе между Подгорцами и Киевом якобы нарушают правила дорожного движения. "Они движутся в несколько рядов и перекрывают не менее одной полосы", – подчеркнул Москалевский.

Facebook Еchelon

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в результате ДТП на Брест-Литовском шоссе погибли двое велосипедистов – мужчина и женщина.