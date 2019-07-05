Побили и связали: под Киевом опять ограбили родителей экс-зама Луценко. Подробности преступления

Утром пятницы, 5 июля, под Киевом неизвестные ворвались в дом родителей бывшего заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, преступление произошло ночью.

"В 08:10, в селе Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района в полицию обратился киевлянин 1980 года рождения, который заявил, что этой ночью в указанном селе четверо неизвестных в балаклавах путем повреждения окна проникли в дом его родителей (1952, 1956 г. р. оба пенсионеры). Злоумышленники, угрожая ножом, причинили телесные повреждения хозяевам и связали их, после чего забрали 2 тыс. евро, охотничье ружье и пистолет иностранного производства, и скрылись", - сказано в сообщении источника в правоохранительных органов.

Евгений Енин

Как сообщал OBOZREVATEL, дом Енина уже грабили. Так 5 декабря 2018 года неизвестные вторглись в дом родителей заместителя генпрокурора Украины. Злоумышленники украли драгоценности и деньги.

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