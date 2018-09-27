По Киеву пронеслась волна погромов: что произошло

В Киеве вооруженная банда молодчиков в масках-"балаклавах" стала громить заведения в разных районах столицы.

По информации источника OBOZREVATEL, хотя все точки работают незаконно, считать, что какие-то робингуды решили стать "вершителями закона" - было бы наивно.

"Судя по всему, идет передел рынка или подминание под себя определенных точек. Игорный бизнес в Киеве давно поделен, а крышуют правоохранительные структуры. Доказать трудно, но то что подавляющее большинство работают годами на одном и том же месте – факт. Ну а в последнее время новые точки растут как грибы после дождя. Масштабы действительно поражают – деньги крутятся сумасшедшие", - рассказал источник.

Расскажем о нескольких схожих нападениях, которые произошли на этой неделе. Отличия – минимальны.

В Шевченковском районе столицы в заведение ООО "Терра Голд" на ул. Лагерной около часу ночи 24 сентября ворвались четверо в "балаклавах". Они стали битами крушить мониторы и мебель, а затем скрылись.

В этот же день около 22 часов в "Золотую Подкову" на ул. Инженерной (возле станции метро "Выдубичи" в Голосеевском районе) ворвались шестеро неизвестных в масках. Сначала "люди в балаклавах" открыли "предупредительную" стрельбу из короткоствола, а затем стали битами крушить все вокруг.

На следующий день, 25 сентября, около трех часов ночи в помещение "Лото-Зона" на улице Гетьмана в Соломенском районе забежали четверо парней в масках-"балаклавах" - с дубинками и ножами в руках. Они также разбили компьютерную технику и поломали мебель.

Все эти случаи правоохранители расценивают, как хулиганство.

Интересный момент: 20 сентября полиция Киева опубликовала информацию о разбойном нападении на игорное заведение, которое находится на бульваре Шевченко, и о задержании двух подозреваемых.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, однако ничего не сообщили о реакции на "деятельность" самого заведения. На что сразу обратили внимание пользователи Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев захлестнула волна грабежей. Преступления происходят преимущественно в вечернее и ночное время.