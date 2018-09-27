МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

По Киеву пронеслась волна погромов: что произошло

Читать материал на украинском

В Киеве вооруженная банда молодчиков в масках-"балаклавах" стала громить заведения в разных районах столицы.

По информации источника OBOZREVATEL, хотя все точки работают незаконно, считать, что какие-то робингуды решили стать "вершителями закона" - было бы наивно.

"Судя по всему, идет передел рынка или подминание под себя определенных точек. Игорный бизнес в Киеве давно поделен, а крышуют правоохранительные структуры. Доказать трудно, но то что подавляющее большинство работают годами на одном и том же месте – факт. Ну а в последнее время новые точки растут как грибы после дождя. Масштабы действительно поражают – деньги крутятся сумасшедшие", - рассказал источник.

По Киеву пронеслась волна погромов: что произошло

Расскажем о нескольких схожих нападениях, которые произошли на этой неделе. Отличия – минимальны.

В Шевченковском районе столицы в заведение ООО "Терра Голд" на ул. Лагерной около часу ночи 24 сентября ворвались четверо в "балаклавах". Они стали битами крушить мониторы и мебель, а затем скрылись.

В этот же день около 22 часов в "Золотую Подкову" на ул. Инженерной (возле станции метро "Выдубичи" в Голосеевском районе) ворвались шестеро неизвестных в масках. Сначала "люди в балаклавах" открыли "предупредительную" стрельбу из короткоствола, а затем стали битами крушить все вокруг.

По Киеву пронеслась волна погромов: что произошло

На следующий день, 25 сентября, около трех часов ночи в помещение "Лото-Зона" на улице Гетьмана в Соломенском районе забежали четверо парней в масках-"балаклавах" - с дубинками и ножами в руках. Они также разбили компьютерную технику и поломали мебель.

Все эти случаи правоохранители расценивают, как хулиганство.

Новости
"Педофил" был зверски избит и исколот: подробности резонансного убийства в Киеве

Интересный момент: 20 сентября полиция Киева опубликовала информацию о разбойном нападении на игорное заведение, которое находится на бульваре Шевченко, и о задержании двух подозреваемых.

По Киеву пронеслась волна погромов: что произошло

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, однако ничего не сообщили о реакции на "деятельность" самого заведения. На что сразу обратили внимание пользователи Facebook.

По Киеву пронеслась волна погромов: что произошло
По Киеву пронеслась волна погромов: что произошло
По Киеву пронеслась волна погромов: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев захлестнула волна грабежей. Преступления происходят преимущественно в вечернее и ночное время.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
ObozrevatelObozrevatel
Темы
КриминалЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги