По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации, – СМИ

Юрий Сергиенко Криминал 17:24, 19.07.2020 Обновлено: 18:00, 19.07.2020

Руководитель общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексей Кучапин пропал без вести.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный". Мужчина 16 июля сказал, что уезжает через сервис BlaBlaCar из Киева в Днепр и больше не выходил на связь.

Кучапин был одет в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. С собой у него был зеленый рюкзак.

"16 июля сказал, что уезжает из Киева в Днепр через сервис "BlaBlaCar". После этого на связь не выходил. Одет был в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. Также, с собой был зелёный рюкзак. Рост 174 см, вес 90 кг", – сказано в сообщении.

Алексей Кучапин с 16 июля не выходил на связь

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 29 июня исчез 17-летний парень с рюкзаком Glovo Владимир Дубовой. Он ушел из дома и не вернулся.

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