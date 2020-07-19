По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации, – СМИ

Алексей Кучапин с 16 июля не выходил на связь.

Руководитель общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексей Кучапин пропал без вести.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный". Мужчина 16 июля сказал, что уезжает через сервис BlaBlaCar из Киева в Днепр и больше не выходил на связь.

Кучапин был одет в серую коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. С собой у него был зеленый рюкзак.

"16 июля сказал, что уезжает из Киева в Днепр через сервис "BlaBlaCar". После этого на связь не выходил. Одет был в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. Также, с собой был зелёный рюкзак. Рост 174 см, вес 90 кг", – сказано в сообщении.

Алексей Кучапин с 16 июля не выходил на связь

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 29 июня исчез 17-летний парень с рюкзаком Glovo Владимир Дубовой. Он ушел из дома и не вернулся.