МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

"По $1000 и ничего не видели!" Всплыли новые детали ДТП с мажором в центре Киева

Читать новость на украинском

Бизнесмен Кирилл Островский, который вечером 24 июля сбил на своем Hummer десятилетнюю девочку на пешеходном переходе в центре Киева, сразу после ДТП якобы пытался откупиться от свидетелей.

Как пишут "Вести", об этом рассказал Шамиль Алибасов, который утверждает, что стал очевидцем аварии.

"Был там. Виновник ДТП – сын то ли бизнесмена, то ли политика. Все время кричал: "Позвоните папе или юристу, они все решат", а также орал, что всем, кто рядом, платит по $1000, и они ничего не видели", – написал он в Facebook.

Новости
"Убить тебя хотим!" Появились новые видео с места ДТП с мажором в Киеве

Напомним, трагедия произошла вечером 24 июля. 23-летний водитель сбил ребенка прямо посреди пешеходного перехода. Он тащил тело девочки по дороге 50 метров, а затем пытался скрыться. Ранее сообщалось, что погибшей было 8 лет.

Позже стало известно, что за Островского вступились даже некоторые депутаты.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
1
Смешно
0
Интересно
10
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги