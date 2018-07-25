"По $1000 и ничего не видели!" Всплыли новые детали ДТП с мажором в центре Киева

Бизнесмен Кирилл Островский, который вечером 24 июля сбил на своем Hummer десятилетнюю девочку на пешеходном переходе в центре Киева, сразу после ДТП якобы пытался откупиться от свидетелей.

Как пишут "Вести", об этом рассказал Шамиль Алибасов, который утверждает, что стал очевидцем аварии.

"Был там. Виновник ДТП – сын то ли бизнесмена, то ли политика. Все время кричал: "Позвоните папе или юристу, они все решат", а также орал, что всем, кто рядом, платит по $1000, и они ничего не видели", – написал он в Facebook.

Напомним, трагедия произошла вечером 24 июля. 23-летний водитель сбил ребенка прямо посреди пешеходного перехода. Он тащил тело девочки по дороге 50 метров, а затем пытался скрыться. Ранее сообщалось, что погибшей было 8 лет.

Позже стало известно, что за Островского вступились даже некоторые депутаты.