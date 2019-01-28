Песчаная мафия в Киеве: скандал с нападением на журналистов получил продолжение

Активисты общественного объединения "Стоп коррупции", расследовавшие незаконную добычу песка в Киеве на Выдубичах, считают, что нападение на них организовал псевдоактивист и фигурант нескольких уголовных дел Михаил Бурда.

Об этом рассказал в эфире ObozTV журналист, координатор общественного объединения "Стоп коррупции" Роман Бочкала. По его словам, преступники наладили в столице уголовный бизнес по добыче песка по примеру нелегальных добытчиков янтаря в Полесье.

На вопрос о личностях нападавших, журналист ответил: "Известно, что среди тех, кто там был, давал указания, угрожал, неоднократно был замечен в противоправной деятельности раньше, печально известный псевдоактивист Михаил Бурда, который уже привлекался к уголовной ответственности. Он сейчас пребывает под следствием по двум делам. Первое – это противодействие и нападение на сотрудников полиции, второе дело – угрозы и вымогательство денег из других добытчиков песка".

"Он фактически сделал себе амплуа "крыши" для "черных копателей". Если у вас проблемы с законом или вами кто-то интересуется, буду приезжать и вас защищать – такая у него роль и функция. Он непосредственно принимал участие в этом преступлении, более того, считаем, что был его организатором", – заявил он.

Журналист рассказал, что на точке, де незаконно добывали песок, помимо представителей охранной фирмы была "боевая команда", которая напала на авто активистов, применила аэрозольные баллоны, забрала сумку с деньгами и вещами.

"Это были подготовленные боевики, которые имели немного другие задания - пугать, делать так, чтобы журналисты, активисты, правозащитники, кто угодно, кто обращал внимание на этот незаконный бизнес, чтобы они даже близко не подходили к этому объекту. Это примерно так же, как действует уголовный бизнес по добыче янтаря - попробуй только туда приедь. Они пытались в центре Киева создать то же самое, что и в Полесье", – подчеркнул он.

Отметим, что полиция по горячим следам задержала 8 человек из 15 нападавших. Однако 26 января судья Голосеевского районного суда Александра Колдина назначила задержанным меру пресечения домашний арест с 23:00 до 07:00.

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facebook.com/bochkala

facebook.com/bochkala

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

20 декабря 2018 ассоциация "Недропользователи Украины" добилась расторжения договора аренды с ОАО "Мостобуд", незаконно занималось добычей песка на арендованной территории по адресу ул. Промышленная, 4 в Голосеевском районе Киева.

ПАО "Мостобуд", председателем наблюдательного совета которого является экс-регионал и нардеп VII созыва Владимир Продивус, неоднократно фигурировало в скандалах с "титушками".

22 декабря титушки "Мостобуда" разгромили пикет активистов, которые пришли на место намыва песка протестовать против браконьерской добычи ресурса.

17 января активисты сообщили, что скандальная компания "Мостострой" продолжает намывать и вывозить песок с берегов Днепра на Выдубичах в Киеве, несмотря на арест техники и расторжении договора аренды земельного участка.

24 января в Киеве титушки напали на журналистов, снимавших снимали материал о том, как в столице крадут песок. Преступники на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили авто представителей медиа, применили аэрозольные баллоны, забрали сумку с деньгами и вещами. Одного пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу, полиция квалифицировала действия преступников как разбой.

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