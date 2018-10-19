Ущерб на сотни миллионов: как ''песчаная мафия'' доводит Киев до катастрофы

Незаконная добыча песка со дна Днепра в Киеве ежегодно приносит "песчаной мафии" сотни миллионов гривен. В Голосеевском районе недалеко от Южного моста намыв песка компанией "Мостобуд" приобрел огромные масштабы и грозит столице катастрофой.

Как сообщил в комментарии ObozTV президент ассоциации "Нерудные недра Украины" Вадим Пелых, точка перевалки и намыва песка находится в Голосеевском районе столицы по адресу улица Промышленная, 9.

"Компания "Мостобуд" осуществляет свою деятельность, по самые меньшим подсчетам, с 2015 года, намывая песок. Понятно, что без всевозможных коррупционных решений эту деятельность не удалось бы вести так долго", - заявил он.

По информации Пелыха, на ул. Промышленной складировано около 300 тыс. тонн незаконно намытого песка, а сейчас каждый день без уплаты налогов добывается 10 тыс. кубометров. Это означает разворовывание недр у народа Украины почти на 1 млн грн каждый день и на 200-300 млн грн каждый год.

Эколог, глава "Ассоциации рыбаков Украины" Александр Чистяков утверждает, что деятельность браконьеров грозит столице большой бедой.

"Сейчас земснаряды работают не там, где это нужно Днепру, начинают разрывать реку, меняя фарватер, оставляя большущие кратеры на дне реки, под опорами моста, под другими гидросооружениями. Остров Великий находится возле Южного моста. Там на протяжении многих лет добывали песок. В результате этот остров, входящий в заповедник "Киевские острова", осыпался и уменьшился на 27%", - отметил эколог.

Отметим, что проблема получила огласку после многочисленных рейдов активистов, экологов и представителей Госрыбагентства, в ходе которых в акватории Днепра фиксировались факты незаконной разработки недр в огромных размерах со стороны компании "Мостобуд" и незаконного завладения землями водного фонда.

Неуплата налогов, нецелевое использование земли, незаконная работа земснарядов и намыв песка, который ведется "Мостобудом" под видом очистки и углубления дна, ведет к экологической и техногенной катастрофе. В частности, подмываются опоры Южного моста, и разрушения уже заметны.

На деятельность браконьеров обратили внимание власти Киева.

"Зафиксирован контролирующими органами в период с 2015 по 2018 год массовый намыв и складирование в промышленных объемах песка… "Мостобуд" нарушает еще один важный пункт договора, а именно - не платит арендную плату. Сегодня задолженность по оплате арендной платы ОАО "Мостобуд" составляет в Голосеевском районе более 108 млн грн, в Дарницком районе - более 15 млн грн", - сообщил ObozTV депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.

"Это системная проблема в Киеве. Это деятельность мафии. В центре города намыв в промышленных масштабах песка", - добавил коллега депутата, член комиссии Киевсовета по вопросам предотвращения коррупции Юрий Сиротюк.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции единогласно согласовала проект решения горсовета о разрыве договора аренды коммунального земельного участка с компанией "Мостобуд", а также решила привлечь правоохранительные органы для прекращения незаконной деятельности "Мостобуда" по расхищению недр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом активисты обнаружили новый "песчаный клондайк" нелегалов.

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