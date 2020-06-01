Перестрелка в Броварах: руководство рынка "Столичный" ответило на обвинения

Руководство рынка "Столичный" заявило, что непричастно к перестрелке в Броварам, о чем сообщали некоторые СМИ.
Пресс-служба администрации рынка отметила, что украинские издания опубликовали недостоверную информацию.
Перестрелка в Броварах
"Ни руководитель, ни бенефициарный собственник не имеют никакого отношения к указанным в данных статьях событиям и действиям. Юридическая служба компании готовит исковое обращение в судебные органы об опровержении недостоверной информации и защите деловой репутации", – говорится в сообщении.
Отметим, что ряд СМИ в Украине написали, якобы в офисе администрации рынка "Столичный" провели задержания людей, которые причастны к перестрелке в Броварах.
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Броварах Киевской области 29 мая группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские устроили перестрелку с нападавшими.
Причиной стрельбы в Броварах был конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу между перевозчиками в Броварах, заявил, что это отголосок коррупции, который нужно "лечить".
Суд избрал меру пресечения 20 фигурантам дела о стрельбе между перевозчиками в Броварах Киевской области.
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