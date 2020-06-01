Перестрелка в Броварах: руководство рынка "Столичный" ответило на обвинения

Руководство рынка "Столичный" заявило, что непричастно к перестрелке в Броварам, о чем сообщали некоторые СМИ.

Пресс-служба администрации рынка отметила, что украинские издания опубликовали недостоверную информацию.

Перестрелка в Броварах

"Ни руководитель, ни бенефициарный собственник не имеют никакого отношения к указанным в данных статьях событиям и действиям. Юридическая служба компании готовит исковое обращение в судебные органы об опровержении недостоверной информации и защите деловой репутации", – говорится в сообщении.

Отметим, что ряд СМИ в Украине написали, якобы в офисе администрации рынка "Столичный" провели задержания людей, которые причастны к перестрелке в Броварах.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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