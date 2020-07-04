В драке в центре Киева принимали участие иностранцы. Полиция не сразу стала вмешиваться в происходящее.

Об этом сообщает "Страна", который детали происшествия сообщили очевидцы.

"В Арена Сити – есть кафе Godz – там отдыхали турки и арабы, все было хорошо, но потом они перебравшись в "Линос" (в "Арене"), что-то не поделили – была изначально драка, и полез наш заступаться (киевский мальчик) и ему, не знаю, случайно либо специально, перерезали горло – люди со стороны вызвали скорую и полицию", – говорится в сообщении.

Стрельба в Киеве

Отмечается, что конфликт снова вспыхнул через несколько часов, когда произошла стрельба. При этом полиция якобы наблюдала за происходящим и не вмешивалась.

"Потом опять это все повторилось в 6-7 утра, и началась уже стрельба, и стреляли во всех людей подряд (а полиция просто стояла в стороне и наблюдала за этим всем и ждали, пока застрелят кого-то)! Нет слов, одни эмоции были в тот момент!" – отмечено в информации.

Стрельба в "Арене Сити"

Позже полиция начала задерживать участников драки, однако некоторых отпускали на месте.

Перерезали горло, а полиция смотрела: вскрылись подробности массовой драки в центре Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в центре Киеве около развлекательного комплекса "Арена Сити" произошла массовая драка со стрельбой.

Позже был опубликован момент стрельбы в массовой драке в центре столицы.