Переломал все кости: под Киевом отец зверски забил до смерти 4-летнего сына

Под Киевом в селе Великая Ольшанка отец забил до смерти своего 4-летнего сына и бросил его на улице. Мальчика в луже крови нашел прохожий.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киевской области. Ребенок был доставлен в реанимацию, однако спасти его не смогли.

У мальчика диагностировали перелом ног и рук, а также костей черепа и ребер. Он скончался в реанимации. Отца убитого ребенка нашли в нетрезвом состоянии дома. На его одежде и обуви остались следы крови.

44-летний мужчина сообщил, что был очень пьян и не помнит, как забил до смерти ребенка. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 115 (умышленное убийство).

Отец забил до смерти своего 4-летнего сына Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области 44-летний мужчина утопил в реке свою невесту, которая приехала к нему со свадебным платьем и кольцами.

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