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22 ноября • обновлено в 11:13
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/ Криминал

Перелетело через забор: в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими

1.1т
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В Печерском районе Киева, на улице Старонаводницкой, 22 ноября произошло серьезное ДТП. Пострадавших забрала скорая.

Авария случилась утром. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, авто Porsche, проезжая по улице, на скорости задело отбойник и перелетело через забор. Машина перевернулась на крышу.

В Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими

В Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Киев Оперативный

Новости
В Киеве авто насмерть сбило пешехода: фото и видео 18+
В Печерском районе Киева, на улице Старонаводницкой, 22 ноября произошло серьезное ДТП

В Печерском районе Киева, на улице Старонаводницкой, 22 ноября произошло серьезное ДТП

Киев Оперативный

Пострадавших забрала скорая

Пострадавших забрала скорая

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, В Киеве произошло ужасное ДТП с микроавтобусом Mercedes и Toyota Rav4, в результате которого погибли два человека. Авария случилась из-за того, что внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
авария ДТП
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