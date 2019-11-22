Перелетело через забор: в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими

В Печерском районе Киева, на улице Старонаводницкой, 22 ноября произошло серьезное ДТП. Пострадавших забрала скорая.
Авария случилась утром. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По предварительной информации, авто Porsche, проезжая по улице, на скорости задело отбойник и перелетело через забор. Машина перевернулась на крышу.
В Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими
Киев Оперативный
В Печерском районе Киева, на улице Старонаводницкой, 22 ноября произошло серьезное ДТП
Киев Оперативный
Пострадавших забрала скорая
Киев Оперативный
Как сообщал OBOZREVATEL, В Киеве произошло ужасное ДТП с микроавтобусом Mercedes и Toyota Rav4, в результате которого погибли два человека. Авария случилась из-за того, что внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.
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