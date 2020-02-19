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20 февраля • обновлено в 00:36
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Перебегали дорогу: трагическое ДТП с девушками под Киевом попало на видео. 18+

2.4т
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В Ирпене в среду, 19 февраля, легковое авто возле остановки сбило двух девушек 17 и 18 лет, которые перебегали дорогу.

Как сообщил "Киев оперативный" в Facebook, ЧП произошло на улице Университетской возле центрального парка.

Внимание, видео 18+

В сети пользователи, знакомые с ситуацией, пишут, что обе девушки скончались. Одна на месте аварии, а другая уже по дороге в больницу.

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Также отмечается, что девушки перебегали дорогу по пешеходному переходу, которого на самом деле уже давно не существует на указанном месте.

Перебегали дорогу: ДТП с девушками в Ирпене попало на видео
Перебегали дорогу: ДТП с девушками в Ирпене попало на видео

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Мариуполе водитель автобуса "Богдан" протаранил остановку общественного транспорта с людьми, в результате чего пострадали около 10 человек.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина
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