Перебегали дорогу: трагическое ДТП с девушками под Киевом попало на видео. 18+

В Ирпене в среду, 19 февраля, легковое авто возле остановки сбило двух девушек 17 и 18 лет, которые перебегали дорогу.

Как сообщил "Киев оперативный" в Facebook, ЧП произошло на улице Университетской возле центрального парка.

Внимание, видео 18+

В сети пользователи, знакомые с ситуацией, пишут, что обе девушки скончались. Одна на месте аварии, а другая уже по дороге в больницу.

Также отмечается, что девушки перебегали дорогу по пешеходному переходу, которого на самом деле уже давно не существует на указанном месте.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Мариуполе водитель автобуса "Богдан" протаранил остановку общественного транспорта с людьми, в результате чего пострадали около 10 человек.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!