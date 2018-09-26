"Педофил" был зверски избит и исколот: подробности резонансного убийства в Киеве

На теле мужчины, которого обнаружили в Деснянском районе Киева, был ряд характерных повреждений.

Как стало известно OBOZREVATEL, тело погибшего нашел прохожий в лесополосе между Броварским проспектом и улицей Киото.

"Первый осмотр тела показал, что у мужчины множественные переломы костей лицевого скелета, а также раны на лице и синяки. Судя по всему, его сильно избили. Также в паху были видны следы инъекций. Обычно наркозависимые люди делают уколы в пах и подмышки, т.к. эти места легко скрыть от окружающих в любое время года", - рассказал источник.

Фото: Facebook Влада Антонова

Также он отметил, что мужчине предположительно около 50-ти лет. Тело пролежало некоторое время в лесополосе, пока его не нашли – оно было покрыто трупными пятнами, также были другие изменения. Рядом был обнаружен шприц и презерватив.

В лесополосе, которую облюбовали наркоманы, валяется много шприцев

Напомним, что утром 26 сентября появилась первая информация об обнаруженном трупе. В соцсетях опубликовали его фотографии и отметили, что у мужчины был отрезан половой орган. Помимо этого, внешность погибшего назвали схожей с объявленным в розыск педофилом, который весной этого года изнасиловал ребенка.

Позднее в столичной полиции сообщили, что у мужчины не отрезали гениталии. Кроме того, пока не подтвердилась причастность погибшего к изнасилованию ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве прямо возле школы педофил напал на ребенка.