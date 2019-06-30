Мужчину убили: стало известно о смертельной квартирной афере под Киевом

Глава общественной организиции "Печерська варта" Анатолий Остапенко рассказал о квартирной афере под Киевом, которая завершилась смертью 34-летнего мужчины.

На своей странице в Facebook борец с аферистами раскрыл подробности трагической истории.

По словам Остапенко, осенью 2018 года владелец квартиры в городе Вишневое Киевской области Вячеслав Одинцов заключил договор займа его квартиры и составил завещание. И уже в конце мая 2019 года мужчину нашли мертвым неподалеку железнодорожной станции Боярка.

Сам общественный деятель якобы общался с жертвой накануне и предупреждал о плачевных последствиях.

"Осенью прошлого года я общался с ним, Вячеслав заключил с мошенниками договор займа и завещание. Я предупреждал его о возможных последствиях, указывал на то, что он фактически попал в смертельную ловушку, давал ему советы, но он решил, что "истории с убийствами за квартиры это не про него", даже наоборот убеждал меня в порядочности мошенников и в подлинности их намерений заняться с ним бизнесом. С месяц назад его нашли убитым вблизи жд станции Боярка. Люди иногда слепые, наивная самоуверенность, а в этом случае-еще и откровенная глупость, жизнь и так хрупкое, а в случае, когда ты оказываешься в паутине мошенников – цена ему грош", – рассказал Остапенко и продемонстрировал двери опечатанной квартиры покойного владельца.

Смертельная квартирная афера под Киевом Facebook Анатолий Остапенко

Смертельная квартирная афера под Киевом Facebook Анатолий Остапенко

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники в Украине запустили новые циничные аферы.Работают они очень тонко. Так, что жертвы даже не подозревают, как передают все данные мошенникам.

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