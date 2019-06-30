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Мужчину убили: стало известно о смертельной квартирной афере под Киевом

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Глава общественной организиции "Печерська варта" Анатолий Остапенко рассказал о квартирной афере под Киевом, которая завершилась смертью 34-летнего мужчины.

На своей странице в Facebook борец с аферистами раскрыл подробности трагической истории.

По словам Остапенко, осенью 2018 года владелец квартиры в городе Вишневое Киевской области Вячеслав Одинцов заключил договор займа его квартиры и составил завещание. И уже в конце мая 2019 года мужчину нашли мертвым неподалеку железнодорожной станции Боярка.

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Сам общественный деятель якобы общался с жертвой накануне и предупреждал о плачевных последствиях.

"Осенью прошлого года я общался с ним, Вячеслав заключил с мошенниками договор займа и завещание. Я предупреждал его о возможных последствиях, указывал на то, что он фактически попал в смертельную ловушку, давал ему советы, но он решил, что "истории с убийствами за квартиры это не про него", даже наоборот убеждал меня в порядочности мошенников и в подлинности их намерений заняться с ним бизнесом. С месяц назад его нашли убитым вблизи жд станции Боярка. Люди иногда слепые, наивная самоуверенность, а в этом случае-еще и откровенная глупость, жизнь и так хрупкое, а в случае, когда ты оказываешься в паутине мошенников цена ему грош", – рассказал Остапенко и продемонстрировал двери опечатанной квартиры покойного владельца.

Смертельная квартирная афера под Киевом

Смертельная квартирная афера под Киевом

Facebook Анатолий Остапенко

Смертельная квартирная афера под Киевом

Смертельная квартирная афера под Киевом

Facebook Анатолий Остапенко

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники в Украине запустили новые циничные аферы.Работают они очень тонко. Так, что жертвы даже не подозревают, как передают все данные мошенникам.

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Место
УкраинаКиев
Теги
смертьафера
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