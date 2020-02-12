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12 февраля • обновлено в 16:09
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"Панаєхалі!" В Киеве в троллейбусе женщину унизили из-за украинского языка

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В Киеве в троллейбусе произошел громкий скандал. Жительницу столицы якобы публично унизили из-за украинского языка.

Об этом киевлянка и режиссер Екатерина Чепура написала на своей странице в Facebook. По словам женщины, сначала ей заявили, что зайти в троллейбус "з кофєм нєльзя". В ответ киевлянка сказала, что у нее в руках – плотно закрытая термокружка.

Чепура привела часть диалога, который последовал дальше (Разговор воспроизведен в оригинале. – Ред.):

"– Ну всьо панятна, сєльській мєнталітєт...

– Серьезно? Сельский менталитет? Какой же в селе менталитет?

– А што? С кофєм нєльзя, ви не панімаєтє?"

В Киеве в троллейбусе женщину унизили из-за украинского языка. Иллюстрация

В Киеве в троллейбусе женщину унизили из-за украинского языка. Иллюстрация

После этого к Чепуре, по ее словам, обратился другой пассажир, заявив, что "ми же вас тєрпім тут". Женщина добавила продолжение этого диалога:

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"– Панаєхалі, і ми вас тєрпім!

– Я родилась и выросла в Киеве, так что именно вы терпите?

– Ага, в Кієвє, а на украинскам – как співаєш... В Кієвє, канєшна..."

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудница "1-й социальной аптеки" попала в громкий скандал. Она отказывалась говорить на украинском языке, общаясь к клиентами только на русском, а также была невежливой.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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фил филька
фил филька
вроде как тетка на русском говорит а с ней кто то на суржике. обос ты сам понял что написал?)
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5
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Виня Ксения
Виня Ксения
фил филька, женщина говорит на украинском, а с ней разговаривают на российском и в статье российский текст разговора написан украинскими буквами и присутствует только одно украинское слово "співаєш" в тексте российскоговорящего. Если читать статью на украинском, то там оригинал разговора. Для рассиян свойственно тупить, не переживай на эту тему.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Це руське бидло понаєхало!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свино-выродки страну развалили ,теперь народ раздражают своими козьими мордами.
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