"Панаєхалі!" В Киеве в троллейбусе женщину унизили из-за украинского языка

В Киеве в троллейбусе произошел громкий скандал. Жительницу столицы якобы публично унизили из-за украинского языка.

Об этом киевлянка и режиссер Екатерина Чепура написала на своей странице в Facebook. По словам женщины, сначала ей заявили, что зайти в троллейбус "з кофєм нєльзя". В ответ киевлянка сказала, что у нее в руках – плотно закрытая термокружка.

Чепура привела часть диалога, который последовал дальше (Разговор воспроизведен в оригинале. – Ред.):

"– Ну всьо панятна, сєльській мєнталітєт...

– Серьезно? Сельский менталитет? Какой же в селе менталитет?

– А што? С кофєм нєльзя, ви не панімаєтє?"

В Киеве в троллейбусе женщину унизили из-за украинского языка. Иллюстрация

После этого к Чепуре, по ее словам, обратился другой пассажир, заявив, что "ми же вас тєрпім тут". Женщина добавила продолжение этого диалога:

"– Панаєхалі, і ми вас тєрпім!

– Я родилась и выросла в Киеве, так что именно вы терпите?

– Ага, в Кієвє, а на украинскам – как співаєш... В Кієвє, канєшна..."

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудница "1-й социальной аптеки" попала в громкий скандал. Она отказывалась говорить на украинском языке, общаясь к клиентами только на русском, а также была невежливой.

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