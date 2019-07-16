Упал в вентиляционную шахту: в Киеве произошло ЧП со школьником

В Киеве 15-летний парень провалился в вентиляционную шахту и чудом остался жив.
Как сообщил источник OBOZREVATEL, несчастный случай произошел на территории многоуровневого паркинга по ул. Гринченко в Голосеевском районе.
"Школьник упал с седьмого этажа, а приземлился на четвертом", – отметил инсайдер.
В итоге парень был госпитализирован в детскую специализированную больницу "Охматдет" с переломом, множественными ушибами и ссадинами. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.
Падение в шахту. Иллюстрация
meta.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течение суток из окон жилых домов выпали двое 2-летних детей. Несмотря на большую высоту, малыши остались живы.
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