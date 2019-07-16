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Упал в вентиляционную шахту: в Киеве произошло ЧП со школьником

1.3т Читать материал на украинском

В Киеве 15-летний парень провалился в вентиляционную шахту и чудом остался жив.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, несчастный случай произошел на территории многоуровневого паркинга по ул. Гринченко в Голосеевском районе.

"Школьник упал с седьмого этажа, а приземлился на четвертом", – отметил инсайдер.

В итоге парень был госпитализирован в детскую специализированную больницу "Охматдет" с переломом, множественными ушибами и ссадинами. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Падение в шахту. Иллюстрация

Падение в шахту. Иллюстрация

meta.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течение суток из окон жилых домов выпали двое 2-летних детей. Несмотря на большую высоту, малыши остались живы.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал дети
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