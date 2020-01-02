Тело девушки обнаружили в 120 м: под Киевом произошло жуткое ДТП с подростками

В Бориспольском районе Киевской области произошла авария с участием подростков. Недалеко от места ДТП было найдено тело девушки.

Трагедия случилась 1 января между населенными пунктами Сеньковка и Горобеевка. Начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович подтвердил OBOZREVATEL информацию о ДТП и погибшей.

Он добавил, что недалеко от места происшествия действительно обнаружили тело девушки, однако обстоятельства трагедии еще будут установлены.

Под Киевом произошло жуткое ДТП с подростками

"Случилась авария. Пострадали несовершеннолетние водитель и девушка. У парня не было при себе водительского удостоверения и документов на автомобиль. Когда же полицейские во второй раз поехали осматривать место ДТП, в метрах 120 обнаружили погибшую", – рассказал Жукович.

Он отметил, что к этой трагедии девушку в течение трех-четырех часов уже разыскивали родители и полиция. Также Жукович добавил, что водитель и пассажирка авто отказывались рассказывать что-нибудь.

"Погибшая несовершеннолетняя могла ехать с ними в салоне. Расследование по делу продолжается", – уточнил он.

Пресс-служба ГУНП Киевщины на своем официальном сайте уточнила, что погибшей девушке было 16 лет, она из с. Горобеевка. Ее обнаружили с повреждениями, характерными для ДТП.

Также уточняется, что у 17-летнего водителя авто были признаки алкогольного опьянения, однако, от прохождения осмотра на месте тот отказался.

По данным dtp.kiev.ua, несовершеннолетний парень за рулем не справился с управлением и попал в аварию. Одна девушка в результате ДТП якобы потеряла сознание, и водитель вместе с другими пассажирами оттащили ее через дорогу в кусты.

"Когда один из парней хотел позвонить в скорую, водитель разбил его телефон, потом снял номера с автомобиля и пошел домой, сказав всем, что та девушка с ними не ехала. Также друзьям велел никому ничего не говорить", – рассказал один из читателей паблика.

В сообщении также говорилось о том, что девушка якобы погибла от переохлаждения.

Место аварии

Сообщение в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогодние выходные, 31 декабря 2019 го и 1 января 2020 года, во многих городах Украины произошло сразу несколько жутких ДТП

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