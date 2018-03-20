"Отрубят руку ребенку или убьют": киевлянка рассказала о жестоких угрозах коллекторов

В Киеве коллекторы, пытаясь "выбить" долг родственника, угрожают матери и ребенку убийством.

Женщина записала телефонные разговоры с вымогателями и просит о помощи, потому-то боится за жизнь и здоровье своей семьи. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ребята, помогите! Я боюсь за себя и своего ребенка. Когда-то давно мой дядя взял кредит. Мы уже давно с ним не общаемся, поэтому даже не могу узнать правда это или нет. Оказывается, коллекторы как-то нашли мой и ребенка номер и угрожают убийство", – говорится в сообщений.

Скрин Facebook / Киев Оперативный

В социальных сетях коллекторы распространили фотографии ребенка с неправдивой информацией и шантажируют, что в любым способом получат деньги за долг.

"По социальным сетям они разбросали фото моего ребенка с разными рода пошлостями, сказали, что будут собирать деньги якобы на лечение и из этих денег выплатят долг дяди. Что делать? Заявление в полицию я написала, а толку? Он как звонил, так и звонит", – говорит женщина.

Она также обнародовала запись разговора с вымогателями.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал "Обозреватель", у жительницы Полтавской области коллекторы пытались отобрать 37 тысяч грн из-за вовремя не возвращенного долга.