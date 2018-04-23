Отрезало ноги: всплыли детали жуткого ЧП на ж/д станции под Киевом

Стали известны подробности ЧП на ж/д станции в городе Боярка Киевской области, в результате которой потерял обе ноги член Союза художников Украины, 63-летний Сергей Галчанский.

Инцидент произошел в субботу, 14 апреля, во время поминальных дней. Мужчина, который недавно похоронил супругу, посещал могилы родных на кладбище в Боярке. Как рассказала его дочь Анастасия, отец возвращался домой в Киев около 14:30, на перроне было большое скопление людей, все хотели попасть в электричку, пишут "Вести".

По непонятной причине, которую пока не удалось установить, он упал между перроном и вагоном, а ноги попали на рельсы.

"По словам свидетелей, никто из персонала станции не отреагировал, и движение поездов не прекращалось, после чего проехало еще два поезда, хотя люди подавали сигналы и кричали о том, что произошла трагедия. Небезразличная женщина спустилась к нему, чтобы чем-то накрыть тело, и обнаружила, что он жив", – написала Анастасия на своей странице в соцсетях.

Ее сестра, Екатерина, рассказала, что сейчас отец находится в киевской больнице. Ему ампутировали обе ноги ниже колена, состояние его сейчас очень тяжелое.

Той самой женщиной, которая спрыгнула к Галчанскому, оказалась преподаватель музыкальной школы в Боярке Наталья Прокопчук. Она с учениками в момент происшествия проходила по мосту и увидела человека, который лежал под платформой. При этом уже второй поезд продолжал движение.

"Возле него стояла женщина и кричала: "Нелюди. Остановите движение. Что же вы делаете". Я спрыгнула с перрона и накрыла его покрывалом, чтобы не было видно самого страшного. И тут стал ехать еще один товарняк", – рассказала она.

Сама Наталья и оказала ему первую помощь, перевязав ноги жгутами. По ее словам, работники станции, которые должны были остановить движение, куда-то исчезли. А одна из дежурных сказала Наталье, что вызвала полицию и скорую, но больше ничего не имеет права делать, в том числе останавливать движение.

"Не без боя удалось выпросить покрывало. Нас было три женщины. Я спустилась к жертве, а две искали и подавали всевозможные импровизированные жгуты, перчатки, воду. Благодаря им сбежались работники в оранжевых жилетах, перенесли мужчину на безопасное расстояние, перезатянули жгуты, чтобы остановить кровотечение. Мы привели его в сознание, дождались парамедиков. Во время реанимации переезд был все время открыт, и я вжималась в забор, обнимая одной рукой голову дяди Сергея, чтобы ему не было страшно, когда в метре от нас мчались товарняки", – добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в "Укрзалізниці" рассказали свою версию произошедшего.