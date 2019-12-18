Отрезали палец и разорвали уши: в Киеве нашли тело мужчины рядом с окровавленной женщиной

В центре Киева в заброшенном здании обнаружили труп мужчины, а рядом лежала окровавленная женщина.
Как сообщает "Информатор", происшествие случилось в Печерском районе столицы по адресу Лабораторный переулок, 6.
Источник в полиции сообщил, что на теле мужчины были следы насильственной смерти. Рядом с умершим в крови лежала женщина. У нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.
Предварительно установлено, что бездомные, которые также проживали в этом здании, ограбили женщину. Детали преступления выясняет полиция, ведется расследование.
Полиция
РБК-Украина
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