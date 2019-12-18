Главная Новости
18 декабря • обновлено в 10:08
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Отрезали палец и разорвали уши: в Киеве нашли тело мужчины рядом с окровавленной женщиной

4.4т
Читать материал на украинском

В центре Киева в заброшенном здании обнаружили труп мужчины, а рядом лежала окровавленная женщина.

Как сообщает "Информатор", происшествие случилось в Печерском районе столицы по адресу Лабораторный переулок, 6.

Источник в полиции сообщил, что на теле мужчины были следы насильственной смерти. Рядом с умершим в крови лежала женщина. У нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.

Новости
Труп нашли в колодце: на Киевщине жестоко расправились с иностранным бизнесменом

Предварительно установлено, что бездомные, которые также проживали в этом здании, ограбили женщину. Детали преступления выясняет полиция, ведется расследование.

Полиция

Полиция

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал полиция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Константинов Александр
Константинов Александр
Каждый день день в столице самой европейской страны происходит какая-то жесть. Как говорится, здобулы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги