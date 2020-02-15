Отец знает убийцу сына: новые подробности ЧП с "ядом отравителя" в Киеве

Резонансная история отравления таллием в Киеве получила продолжение. В редакцию OBOZREVATEL обратились пострадавшие, которые рассказали, что больше года полиция не может найти отравителя. При этом люди утверждают, что у них есть подозреваемый.

Подробнее – в нашем материале.

От отравления таллием в 2018 году скончался 21-летний киевлянин Максим Белоконь

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Киевлянин Владимир Белоконь рассказал OBOZREVATEL, что у него есть подозреваемый, отравивший таллием его 21-летнего сына Максима (скончался в больнице). "Я его, можно сказать, вижу каждый день. Но расследование по делу замерло... Может, полиция ждет, когда я совершу самосуд?" – говорит он.

По данным наших источников, в Киеве было два новых случая отравления, причиной которых мог стать таллий. Пострадавшие: мужчина и пожилая женщина. Об обстоятельствах пока ничего неизвестно.

Отравление высокотоксичным химическим элементом таллием произошло в Киеве в 2018 году. Пострадали четыре человека: 21-летний студент Максим Белоконь, его отец с товарищем и таксист Вадим Киселев.

Антидот доставали из-за границы

Владимир Белоконь вспоминает, что почувствовал себя плохо вскоре после поминок сына. Вначале думал, что простудился, но затем начали беспокоить те же симптомы, что были у Максима. В итоге мужчину госпитализировали в больницу, где выяснилось, что у него в организме огромная доза таллия.

Владимир Белоконь

Антидотов в клинике не было, их Владимиру приходилось заказывать за границей: в Германии и России.

Таллий и его соединения являются высокотоксичными. Попадание на кожные покровы представляет опасность. Таллий был назван "ядом отравителя", поскольку он не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, действует медленно и вызывает широкую гамму симптомов, присущих другим заболеваниям и состояниям

В тысячу раз выше нормы

Другой пострадавший, Вадим Киселев, ощутил недомогание во время работы. "Почувствовал, как отекли ноги. Вначале подумал, что отсидел в машине. Но утром с трудом мог пройти метров 100", – рассказал он OBOZREVATEL.

Вадим Киселев в редакции OBOZREVATEL

Вадима госпитализировали. Состояние его здоровья резко ухудшалось: "В течение двух недель облысел. Не мог встать с кровати, так как ноги выкручивало", – рассказал он.

Уровень таллия у Киселева был выше нормы почти в тысячу раз. Результаты лабораторных исследований в Германии

Таллий у Вадима обнаружили месяца через полтора. Делала анализы лаборатория в Германии. Уровень превышал норму почти в тысячу раз. "Меня перевели в больницу скорой помощи, в соседней палате находился Владимир Белоконь. От него я узнал об антидотах, которые можно было заказать только за рубежом", – вспоминает Вадим.

Постепенно Вадим стал идти на поправку. Но пережитое не прошло для него бесследно: мужчина передвигается с помощью подлокотных костылей, у него вторая группа инвалидности. Где и как он мог отравиться таллием, Вадим не знает.

Вадим Киселев

Парадокс, но по словам Вадима, он в какой-то мере даже благодарен пережитому.

"Если бы не болезнь, я бы не пересмотрел свою жизнь", – признается он. Недавно мужчина вернулся к работе – он психолог с частной практикой.

P.S. На сегодняшний день пострадавших тревожит вопрос с ходом расследования. По их мнению, полиция не предпринимает необходимых действий. OBOZREVATEL направил запросы в ГУ Национальной полиции Киева с просьбой прокомментировать ситуацию с расследованием и прояснить ситуацию с новыми возможными отравлениями таллием.

(Продолжение следует…)

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