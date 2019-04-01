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/Криминал

Оторвало ногу: в Киеве произошло страшное ДТП с детьми

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В Киеве в ночь на 1 апреля на Столичном шоссе произошла авария с микроавтобусом, в котором находились дети.

Автомобиль Mercedes Vito выехал за пределы проезжей части и столкнулся с отбойником. Об этом сообщает "Информатор".

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Как стало известно, Mercedes ехал из Кропивницкого в Борисполь. По неизвестным причинам водитель выехал за пределы проезжей части и наткнулся на металлический отбойник. В момент аварии в машине находились восемь пассажиров: четверо взрослых и четверо детей.

Ограждение пробило машину насквозь. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека: ребенок, мужчина и женщина. Последней оторвало ногу.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее многократный чемпион Украины погиб в страшном ДТП.

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