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19 февраля • обновлено в 21:45
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/ Криминал

Два миллиона! В Киеве произошло вооруженнное нападение

2.4т
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В Деснянском районе Киева преступники совершили разбойное нападение возле пункта обмена валют.

Как рассказали источники OBOZREVATEL, это произошло 18 февраля около 10:00 на ул Теодора Драйзера. Преступники поджидали жертву рядом с обменником.

Два миллиона! В Киеве произошло вооруженнное нападение

Когда "клиент" вышел из своего автомобиля, на него напали двое бандитов (один из них был вооружен, в руках - пистолет). Мужчину ударили по голове, а затем отобрали сумку с деньгами и скрылись с места преступления.

Как выяснилось, у мужчины было с собой около 500 тыс. грн и 65 тысяч долларов. Итого – около двух миллионов гривен.

По информации источников, один из грабителей подстерегал жертву на улице, второй находился в соседнем кафе, откуда вел наблюдение.

Нападение произошло на ул. Теодора Драйзера

Нападение произошло на ул. Теодора Драйзера

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские задержали двух иностранцев, которые избили водителя такси, отобрали у него деньги и телефоны, а затем скрылись на его же авто.

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Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал Эксклюзив
Место
Украина Киев
Теги
пистолет оружие криминал ограбление валютчиков нападение
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