Два миллиона! В Киеве произошло вооруженнное нападение

В Деснянском районе Киева преступники совершили разбойное нападение возле пункта обмена валют.

Как рассказали источники OBOZREVATEL, это произошло 18 февраля около 10:00 на ул Теодора Драйзера. Преступники поджидали жертву рядом с обменником.

Когда "клиент" вышел из своего автомобиля, на него напали двое бандитов (один из них был вооружен, в руках - пистолет). Мужчину ударили по голове, а затем отобрали сумку с деньгами и скрылись с места преступления.

Как выяснилось, у мужчины было с собой около 500 тыс. грн и 65 тысяч долларов. Итого – около двух миллионов гривен.

По информации источников, один из грабителей подстерегал жертву на улице, второй находился в соседнем кафе, откуда вел наблюдение.

Нападение произошло на ул. Теодора Драйзера

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские задержали двух иностранцев, которые избили водителя такси, отобрали у него деньги и телефоны, а затем скрылись на его же авто.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся