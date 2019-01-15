Отобрал оружие у охраны: в кафе Киева произошло ЧП

В Киеве неизвестный мужчина обманным путем отобрал у охранника кафе травматическое оружие. Инцидент произошел в заведении L'Kafa, расположенном на проспекте Героев Сталинграда.

Пистолет был оставлен у охраны одним из посетителей кафе, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"В ночь с 13 на 14 января неизвестный мужчина обманным путем завладел травматическим оружием. По словам охранников, они просто ошиблись. Они отдали другому человеку оружие, даже не посмотрев документы", — пояснили в соцсети.

Мужчина, который забрал чужой пистолет Скриншот

Мужчина, который забрал чужой пистолет Скриншот

Настоящий владелец оружия написал заявление в полицию, однако оперативно установить личность вора не удалось.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в столичном ресторане L'kafa произошла стрельба. Вначале спор возник между посетителями кафе, а после неудачной попытки примирения — и с сотрудниками заведения.

После стараний персонала успокоить подвыпивших клиентов один из них начал стрелять в охрану. В результате один мужчина был ранен ногу, а второй — в руку.

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