Отлетел на несколько метров: в Киеве возле известного ТРЦ авто насмерть сбило пешехода

В Святошинском районе Киева, возле ТРЦ Lavina Mall, произошло смертельное ДТП. На одном из переходов Окружной дороги автомобиль Skoda сбил мужчину. От удара пешеход отлетел на несколько метров.

Авария произошла в четверг вечером, 21 ноября, около 21:40, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу возле поворота в село Коцюбинское. Он не успевал сделать это на зеленый сигнал светофора, но все равно начал перебегать дорогу. На ее средине пешехода сбило авто.

В Киеве возле известного ТРЦ авто насмерть сбило пешехода Информатор

От полученных травм мужчина погиб на месте. На вид ему было около 30 лет. Проезжающие мимо водители также отметили, что вечером на этом участке светофор периодически переставал работать.

Как написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook, ДТП произошло на перекрестке проспекта Академика Палладина и улицы Плодовой, в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода.

В Святошинском районе Киева, возле ТРЦ Lavina Mall, произошло смертельное ДТП Киев Оперативный

На одном из переходов Окружной дороги автомобиль Skoda сбил мужчину Киев Оперативный

От удара пешеход отлетел на несколько метров Киев Оперативный

В Святошинском районе Киева, возле ТРЦ Lavina Mall, произошло смертельное ДТП Киев Оперативный

На одном из переходов Окружной дороги автомобиль Skoda сбил мужчину Киев Оперативный

От удара пешеход отлетел на несколько метров Киев Оперативный

В Святошинском районе Киева, возле ТРЦ Lavina Mall, произошло смертельное ДТП Информатор

На одном из переходов Окружной дороги автомобиль Skoda сбил мужчину Информатор

От удара пешеход отлетел на несколько метров Информатор

В Святошинском районе Киева, возле ТРЦ Lavina Mall, произошло смертельное ДТП Информатор

На одном из переходов Окружной дороги автомобиль Skoda сбил мужчину Информатор

От удара пешеход отлетел на несколько метров Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева, на улице Пуховская, 7, произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Автомобиль Hyundai Matrix сбил женщину.

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