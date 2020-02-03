Открыл стрельбу: в Киеве хозяин дома жестко разделался с грабителем

В Киеве неизвестный проник в частный дом и хотел ограбить его, но владелец жилья открыл стрельбу и ранил подозреваемого. Последнего госпитализировали.

Инцидент произошел вечером 2 февраля на территории жилмассива Беличье поле в Подольском районе, сообщил источник OBOZREVATEL.

Подозреваемый взял небольшую сумму денег, но сбежать ему не удалось, ведь в доме оказался хозяин, который начал стрелять (предварительно, из пневматического оружия). В результате незнакомец получил травмы головы, рук, ног и был доставлен в больницу.

Стрельба в Киеве. Иллюстрация

В пресс-службе ГУНП в Киеве нашему изданию сообщили, что смогут прокомментировать происшествие, как только будет информация от следователей.

Случай произошел в Подольском районе Киева Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 февраля был убит пластический хирург, руководитель клиники DMK Ukraine, эксперт GEP DMK International Андрей Сотник. Подозреваемый выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся.

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